«Gossip Girl»-Star Ed Westwick hat sich verlobt

Der Schauspieler hat auf einer Hängebrücke auf Knien um die Hand seiner Partnerin angehalten. «Zur Hölle Ja», kommentierte Amy Jackson. In voller Skimontur strahlen die beiden auf weiteren Bildern in die Kamera. Zahlreiche Freunde und Fans zeigen sich begeistert und schicken Glückwünsche zur Verlobung in den Kommentaren. Darunter auch Westwicks «Gossip Girl»–Co–Star Kelly Rutherford (55). Die Schauspielerin hinterliess zwei Herzen.