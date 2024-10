«Gossip Girl»-Star Ed Westwick wird erstmals Vater

Baby–News kommt zwei Monate nach der Hochzeit

Das Paar heiratete erst vor rund zwei Monaten. Die beiden gaben sich Ende August an der italienischen Amalfiküste das Jawort. Ihre Hochzeit feierten sie auf dem Anwesen einer Burg aus dem 16. Jahrhundert, wie sie auf Social Media teilten. Jackson hüllte sich für den grossen Tag in ein schlichtes, trägerloses Kleid in Weiss mit langer Schleppe. Westwick sah in seinem weissen Jackett und Hemd sowie einer schwarzen Hose ebenso elegant aus.