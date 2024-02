«GoT»-Reunion: Kit Harington und Sophie Turner drehen Horrorfilm

Schicksalhafte Begegnung

Das Drehbuch stammt von Natasha Kermani, die auch die Regie übernehmen wird. Der Film handelt von Anne (Turner) und ihrer Schwiegermutter Morwen, die ein einsames, hartes Leben am Rande der Gesellschaft führen. «Doch als ein Mann (Harington) aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt, setzt er eine Reihe von Ereignissen in Gang, die für Anne zu einem Wendepunkt werden», heisst es bei «Deadline» in der Handlungsbeschreibung.