«GoT»-Star Maisie Williams erlebte «traumatische» Kindheit

Maisie Williams (25), bekannt durch ihre Rolle als Arya Stark in der Hitserie «Game of Thrones», hat erstmals über ihre schwere Kindheit gesprochen. Im Podcast «The Diary Of An CEO» erklärte sie im Gespräch mit Steven Bartlett (30), dass sie als junges Mädchen vor ihrem achten Lebensjahr «eine traumatische Beziehung» zu ihrem Vater hatte, die ihre Gefühlswelt stark beeinflusst hat.