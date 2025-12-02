Gotham Awards: Erster Schritt für Leonardo DiCaprio Richtung Oscar?

Die Saison der Preisverleihungen in Hollywood hat begonnen. Am Montag (1. Dezember) gingen in New York City die Gotham Awards über die Bühne. Der seit 1991 vergebene Preis widmet sich hauptsächlich Indie–Filmen, gilt aber dennoch als erster Indikator für die Oscars, den Höhepunkt einer jeder Preissaison. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr dann auch an den grossen Oscar–Favoriten: «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio (51). Hinter dem Film steckt keine unabhängige Verleihfirma, sondern mit Warner Bros eines der grossen Studios.