Gothic Chic: Auf diesen Trend setzen die Promis diesen Herbst

Auch für Content–Creator Twenty4tim (24) ist Wednesday nicht nur modisch eine Ikone: «Mit ihrem Sarkasmus und ihren einzigartigen Looks prägt sie die Welt, in der sie lebt, und macht ihr Ding, egal was andere davon halten – eine wichtige Message für Teens.» Der ehemalige Dschungelcamp–Teilnehmer kennt die Vorteile der Farbe Schwarz: «Es schmeichelt der Figur. Ich selbst trage auch gerne richtig knallige Farben, aber den Vibe und Stil von Goth–Fashion finde ich eigentlich ganz cool.»