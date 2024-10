Gottschalk würde sich «Wetten, dass..?»-Comeback nicht «verweigern»

«Ich bin niemand, der sich aufdrängt»

Darin erklärt Thomas Gottschalk laut einer Mitteilung: «Ich habe meine sieben Sachen noch beieinander, ich habe meine Murmeln noch im Kopf und wüsste schon, wer Iris Berben ist und wer Wolfgang Bosbach ist. Ich kann die beiden gut auseinanderhalten. Ich bin ein Mensch, der sagt: Allen Menschen, die guten Willens sind, denen gebe ich das, was sie wollen, und das, was ich kann und was ich habe.» Der 74–Jährige fügte demnach hinzu: «Aber wenn kein Bedarf da ist, bin ich auch niemand, der sich aufdrängt. Ich kann doch beim ZDF nicht anrufen und sagen: Freunde, ich würde doch gerne mal.»