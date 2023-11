Gottschalks «Wetten, dass..?»-Aus: Das wünscht ihm David Hasselhoff

Nach Thomas Gottschalks (73) letzter «Wetten, dass..?»–Sendung meldet sich nun sein guter Freund David Hasselhoff (71) zu Wort. In der «Bild»–Zeitung bedankt sich der «Baywatch»–Star bei dem Show–Titan, dem er seinen erfolgreichen Karrierestart in Europa zu verdanken habe. «Ich habe viele Male mit ihm zusammengearbeitet (...). Es ist und war mir immer eine Ehre, ihn als Freund und echten Profi bezeichnen zu dürfen. Ich werde ihn in der Show, die auch mir so viel Spass gemacht hat, vermissen, aber ich bin mir sicher (...): Das Beste kommt wirklich noch!», so Hasselhoff in «Bild».