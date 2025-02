Goya-Filmpreis: Richard Gere wettert in Dankesrede gegen Donald Trump

Der US–Amerikaner teilte seine Pläne, nach Spanien zu ziehen, erstmals im April 2024 und dass der Umzug in das Heimatland seiner Frau ihr erlauben würde, näher bei ihren Verwandten zu sein. «Für Alejandra wird es wunderbar sein, näher an ihrer Familie, ihren lebenslangen Freunden und ihrer Kultur zu sein», verkündete Gere in der spanischen «Vanity Fair». «Sie war sehr grosszügig und hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also ist es nur fair, dass ich ihr mindestens weitere sechs Jahre in ihrer Welt schenke.»