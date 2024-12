Grab von Richard Lugner wurde verwüstet

Unternehmer und Society–Star Richard «Mörtel» Lugner (1932–2024) ist am 12. August in seiner Villa in Wien–Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. Witwe Simone Lugner (42) hatte gehofft, dass sie nach den traurigen Monaten nun etwas zur Ruhe kommen kann. Doch ein Vorfall am Grab von Richard Lugner hat sie nun aufgewühlt.