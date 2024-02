Grammy Awards 2024: Miley Cyrus soll mit «Flowers» auftreten

«Flowers» zum ersten Mal im TV?

Cyrus sei dem Bericht zufolge am Freitagnachmittag in Los Angeles gewesen, um für die Show am Sonntag zu proben. «Variety» berichtet unter Berufung auf eine Quelle, die mit der Situation vertraut sein soll, dass die Probe «umwerfend gut» war. Der Grammy–Auftritt sei vermutlich das erste Mal, dass sie das Lied, das sie im Januar 2023 veröffentlichte, im Fernsehen performt.