Grammy Awards 2024: Taylor Swift schreibt Geschichte

«Für mich ist der Preis die Arbeit. Alles, was ich will, ist, dass ich das weiterhin tun kann. Ich liebe es so sehr. Es macht mich so glücklich. Es macht mich unglaublich glücklich, dass es einige Leute glücklich macht, die auch für diesen Preis gestimmt haben. Alles, was ich tun möchte, ist, dies weiterhin zu tun. Also vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, das zu tun, was ich so sehr liebe», schwärmte Swift in ihrem weissen Kleid auf der Bühne.