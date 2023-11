Grammy Awards 2024: Taylor Swift stellt Nominierungs-Rekord auf

Ebenfalls nominiert wurden laut Veranstalter in dieser Hauptkategorie Lana Del Rey (38), Dua Lipa (28), Miley Cyrus (30), Olivia Rodrigo (20), Billie Eilish (21) und SZA (36). Insgesamt könnte Swift im kommenden Jahr sechs Grammys mit nach Hause nehmen. Als Siegerin in absoluten Zahlen ging die R&B–Sängerin SZA hervor, die insgesamt neun Nominierungen einheimsen konnte – so viel wie kein anderer Künstler oder Künstlerin in diesem Jahr. Wie Swift geht auch SZA in den Hauptkategorien «Song des Jahres» und «Album des Jahres» an den Start.