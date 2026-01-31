Grammy Awards: Das steckt in der Geschenktüte für die Stars

Bei den Grammy Awards dreht sich nicht alles nur um die begehrten goldenen Grammophone. Wer bei der Verleihung am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles auf der Bühne steht, geht garantiert nicht mit leeren Händen nach Hause. Die legendären Geschenktüten für Performer und Laudatoren haben längst Kultstatus erreicht und sind in diesem Jahr praller gefüllt denn je.