Grammy-Nominierungen 2025: Beyoncé stellt erneut Rekord auf

Zu den vier Hauptpreisen («Big Four») gehört neben «Record of the Year», «Album of the Year» und «Song of the Year» auch die Trophäe für «Best New Artist». In dieser konkurrieren unter anderem Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Shaboozey und Benson Boone (22). Die weibliche Stärke bei den diesjährigen Nominierungen macht sich vor allem in der Album–Kategorie bemerkbar: Carpenter und Roan werden unter anderem gegen Eilish, Swift, Charli xcx und Beyoncé antreten.