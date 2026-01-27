Grammy-Verleihung 2026: Auch Harry Styles wird dabei sein

Welttournee von Mai bis Dezember

Die «Together, Together»–Tour umfasst 50 Konzerte in sieben Städten: Vom 16. bis 26. Mai steht der Sänger sechs Mal in Amsterdam auf der Bühne – mit Robyn als Support Act. Vom 12. bis 23. Juni folgen sechs gemeinsame Konzerte mit Shania Twain in London. Am 17. und 18. Juli steht Styles in Sao Paulo mit Fcukers auf der Bühne, am 31. Juli und 1. August folgen Konzerte mit Jorja Smith in Mexiko–Stadt. Den grössten Teil der Tour verbringt der ehemalige One–Direction–Star in New York City: Zwischen August und Oktober spielt er im dortigen Madison Square Garden insgesamt 30 Shows mit Jamie xx an seiner Seite. Den Abschluss macht Australien: Am 27. und 28. November spielt Styles mit Fousheé und Baby J in Melbourne, am 12. und 13. Dezember mit Skye Newman und Baby J in Sydney.