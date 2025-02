Grammys 2025: Alle Fakten zur 67. Verleihung

«Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind», erklärten Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt (60) demnach in ihrem Statement. «Diese Stadt ist unser Zuhause, und wir trauern über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung, die sie in den letzten Tagen erlitten hat.» In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden, um die öffentliche Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Region gewährleisten zu können, habe man sich dazu entschieden, dass die 67. Grammy–Verleihung am 2. Februar auf CBS wie geplant stattfinden wird.