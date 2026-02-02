Grammys: Jamie Foxx und die «nackte» Chappell Roan gehen viral

Die kurze Begrüssung der kleinen Gruppe sorgt für viele Memes und verwunderte Kommentare. «Entschuldigung, hat er ihr gerade seine Kinder vorgestellt, während ihr ganzer Hintern und ihre Brüste zu sehen waren?», schrieb ein User. «Ich frage mich, ob es unangenehm war, mit ihnen zu sprechen, während ihre Brüste zu sehen waren», heisst es in einem anderen Kommentar. Ein weiterer Zuschauer lachte über Jamie Foxx mit dem Beitrag: «‹Entschuldigt mich, Kinder, ich gehe mal kurz mit der Dame sprechen, deren Kleid an ihren Brustwarzenringen hängt›».