Grammys: Michelle Obama zieht mit Barack Obama gleich

Im Rennen war ausserdem «Star Trek»–Legende William Shatner (92), der seine Autobiografie «Boldly Go» eingelesen hatte. Nominiert waren noch der Musikproduzent Rick Rubin (60) mit «The Creative Act: A Way of Being» und Bernie Sanders (82) mit «It's Ok to Be Angry About Capitalism». Sanders war als Kandidat für die Nachfolge von Barack Obama (62) als US–Präsident seiner Kontrahentin Hillary Clinton (76) im demokratischen Vorwahlkampf unterlegen.