Green Day eröffnen den 60. Super Bowl

Billie Joe Armstrong: «Direkt in unserem Hinterhof»

Frontmann Billie Joe Armstrong kann seine Vorfreude kaum verbergen. «Wir sind mega aufgeregt, den 60. Super Bowl direkt in unserem Hinterhof zu eröffnen», erklärte der Sänger in einem Statement, wie «Deadline» berichtet. «Es ist uns eine Ehre, die MVPs willkommen zu heissen, die das Spiel geprägt haben, und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spass haben! Lasst uns laut werden!»