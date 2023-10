Green Day kündigen Tour für 2024 an

Green Day betrachteten die nicht ganz überraschende Show als Warm–up für das «When We Were Young»–Festival in Las Vegas, das sie gemeinsam mit Blink–182 am Samstag und Sonntag veranstalten. Die Punkband hatte ihre Fans eine Woche lang mit der Andeutung einer geheimen Show gereizt, aber keine weiteren Informationen preisgegeben. Am Mittwoch jedoch enthüllten sie die Details und liessen ein Banner am Fremont Country Club anbringen, auf dem stand: «Es wird ernst». Am Donnerstag hing das Banner am Dach des Gebäudes und lautete: «Welcome to Paradise», der Name eines ihrer berühmtesten Lieder.