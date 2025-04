Green Day: Punkband erhält Stern auf dem Walk of Fame

Die Punkband Green Day erhält einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame. Am 1. Mai werden ihn Frontmann Billie Joe Armstrong (53), Schlagzeuger Tré Cool (52) und Bassist Mike Dirnt (52) enthüllen, wie die Gruppe via Social Media bekannt gibt. «Den ganzen Weg vom Boulevard der zerbrochenen Träume bis zum Hollywood Boulevard», verkünden die Musiker in Anlehnung an ihren Hit «Boulevard of Broken Dreams». Zudem rufen sie ihre Fans in der Nachricht zum Mitfeiern auf.