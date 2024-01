Green Day: Überraschungskonzert in New Yorker U-Bahn-Station

Wer regelmässig mit der New Yorker U–Bahn unterwegs ist, sollte den Strassenmusikern in den Stationen vielleicht mal einen zweiten Blick widmen. Denn möglicherweise verbergen sich dahinter grosse Weltstars, die gerade ein kostenloses Konzert geben. So geschehen am Dienstagabend (16. Januar) in der U–Bahn–Station Rockefeller Center: Pendlerinnen und Pendler konnten dort Zeugen einer Überraschungsperformance der Band Green Day werden.