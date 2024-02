Greta Gerwig hätte sich Oscar für Margot Robbie gewünscht

Dass Gerwig nicht für eine Nominierung als beste Regisseurin bedacht wurde, hatte zuvor «Barbie»–Darstellerin Robbie während einer Podiumsdiskussion kritisiert. «Natürlich denke ich, dass Greta als Regisseurin nominiert werden sollte, denn was sie getan hat, ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere», so die Schauspielerin laut «Deadline».