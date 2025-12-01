Gretchenfragen bei «Bauer sucht Frau»: Wie hältst du es mit Landleben?

Michaela fettet sexy ab

Bei zwei Bauern scheint sich die Frage nach dem «ob» eines Umzugs gar nicht erst zu stellen, er scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Katharina (70) packt bei Walter (74) kräftig mit an, putzt resolut einen Trecker, ohne sich von dem Bauern reinreden zu lassen. Später bringt sie ihm ein paar Worte in ihrer Muttersprache Polnisch bei: «Guten Morgen» und natürlich «Ich liebe dich». Walter revanchiert sich in einer universellen Sprache: mit einem kurzen Schmatzer auf den Mund.