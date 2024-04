«Grey's Anatomy»-Comeback? Das sagt Sandra Oh

Während ihre Figur Dr. Cristina Yang in «Grey's Anatomy» das Grey Sloan Memorial Hospital verliess und in die Schweiz zog, um Forscherin an einem Institut für Herz–Chirurgie in Zürich zu werden, nutzte Sandra Oh die Zeit, um ihre Filmografie weiter auszubauen. 2017 war sie in fünf Folgen der Serie «American Crime» zu sehen, von 2018 bis 2022 verkörperte sie die Hauptfigur Eve in «Killing Eve». Ab 14. April ist sie in der Serie «The Sympathizer» zu sehen.