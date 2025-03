«Grey's Anatomy»: Das ist der Starttermin für die neue Staffel

Die beliebte Krankenhausserie kehrt in etwas mehr als einem Monat mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück. Disney+ bestätigt, dass es am 28. April endlich so weit sein soll. In den USA steht die Staffel dann schon kurz vor ihrem Finale. Meg Marinis ist Showrunnerin und ausführende Produzentin der von Shonda Rhimes (55) erdachten Serie rund um die Ärztinnen und Ärzte am Grey Sloan Memorial Hospital.