«Grey's Anatomy»: Jason George gehört wieder zum Klinik-Stammpersonal

Seit Staffel neun mit der Chefärztin verheiratet

Lange bereicherte George das Ärzteteam des Grey Sloan Memorial Hospital. George stieg bereits 2010 mit der sechsten Staffel in die Erfolgsserie ein – ein weiteres Karriere–Highlight für den renommierten Seriendarsteller. Im TV–Krankenhaus kümmerte er sich als Dr. Ben Warren nicht nur aufopferungsvoll um die Patienten. Auch den Kolleginnen gegenüber war er aufgeschlossen. So fand er in Chefärztin Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) seine grosse Liebe, mit der er seit Staffel neun verheiratet ist. So ganz war Dr. Warren – und damit Jason George – also nie weg. In den Staffeln 12 bis 14 gehörte er noch zu den Stammgästen der Serie, ehe er 2018 beim Spin–Off und den «Seattle Firefighters» anheuerte.