«Grey's Anatomy»: Jesse Williams kehrt zurück

Jesse Williams (41) kehrt in der 19. Staffel von «Grey's Anatomy» zurück. Das berichtet «Deadline». Der Schauspieler war in der fünften Folge der ABC-Serie als Regisseur tätig und wird in der Episode auch als Gaststar zu sehen sein. «When I Get to the Border» wird am 3. November ausgestrahlt. Es ist bereits die vierte «Grey's Anatomy»-Folge, bei der Williams Regie führte.