«Grey's Anatomy»-Star Camilla Luddington spricht über Diagnose

Hashimoto–Diagnose war eine Erleichterung

Camilla Luddington empfand trotz erster Verunsicherung schliesslich Erleichterung, nachdem sie die Diagnose erhielt. «Ich hatte das Gefühl, endlich eine Antwort zu bekommen auf das, was ich schon länger gespürt habe.» Sie habe sich zuvor immer wieder gefragt, ob sie sich ihre Symptome vielleicht einbilde: «Ich habe Gesundheitsängste. Da gab es diesen Moment, in dem ich dachte: Mache ich mir gerade selbst etwas vor?»