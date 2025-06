«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane bricht Schweigen über ALS-Erkrankung

US–Schauspieler Eric Dane (52) hat sich zum ersten Mal in einem TV–Interview zu seiner ALS–Erkrankung geäussert. Im Gespräch mit «Good Morning America»–Moderatorin Diane Sawyer (79), das am kommenden Montag ausgestrahlt wird und von dem eine erste Vorschau gepostet wurde, gibt sich der «Grey's Anatomy»– und «Euphoria»–Star kämpferisch. Zugleich offenbart er aber auch, dass er seit seiner Diagnose praktisch jede wache Sekunde an die Krankheit denken muss.