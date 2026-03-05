«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane: Memoiren für November angekündigt

In einem Zitat, das der Verlag vorab geteilt hat und das Dane noch vor seinem Tod formulierte, erklärte er seine Motivation: «Ich möchte die Momente festhalten, die mich geprägt haben – die schönen Tage, die schweren, die, die ich nie als selbstverständlich betrachtet habe. Damit die Menschen, die es lesen, sich daran erinnern, was es bedeutet, mit Herz zu leben. Wenn meine Geschichte jemandem hilft, in seinen eigenen Tagen Sinn zu finden, dann ist sie es wert, erzählt zu werden.» Andernorts sagte er: «Jeden Morgen wache ich auf und werde sofort daran erinnert, dass das real ist – diese Krankheit, diese Herausforderung. Und genau deshalb schreibe ich dieses Buch.»