«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane stirbt an seinem Serien-Jubiläum

Vom Schauspieler zum ALS–Aktivisten

Im Dezember 2025 absolvierte Dane seinen letzten öffentlichen Auftritt – ein virtuelles Panel mit der Organisation I AM ALS. Er reiste sogar nach Washington, D.C., um sich dort für die Wiederautorisierung des «ACT for ALS»–Gesetzes einzusetzen. «Eric hat seine Plattform nicht für Aufmerksamkeit genutzt, sondern für Taten», würdigte ein Sprecher von I AM ALS den Verstorbenen laut dem US–Magazin. Er habe von Anfang an gefragt, wie er seine «Superkräfte» für die Bewegung einsetzen könne. «Er verstand, dass ALS nicht nur eine Diagnose ist – sondern ein Aufruf zum Handeln.»