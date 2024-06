«Grey's Anatomy»: Teddy kämpft um ihr Leben, Arizona kehrt zurück

Besonders dramatisch wurde es schliesslich am Ende der vergangenen Staffel. Teddy Altman (Kim Raver, 55) bricht im Operationssaal zusammen, während sie dem Patienten Sam Sutton (Samuel Page, 47) das Leben retten will. Owen Hunt (Kevin McKidd, 50) eilt in den OP–Saal und sieht seine Frau leblos am Boden liegen. Ist seine grosse Liebe noch zu retten? «Sie befindet sich in einem kritischen Zustand», fasst es Winston Ndugu im Trailer zur neuen Staffel zusammen. Die Ärzte kämpfen in den neuen Folgen um ihr Überleben.