«Grey's Anatomy»: US-Start für Staffel 20 steht fest

Die 20. Staffel von «Grey's Anatomy» startet im Frühjahr nächsten Jahres in den USA. Die erfolgreiche Krankenhausserie geht am 14. März 2024 in die Jubiläumsrunde. Dies gab der Sender ABC gegenüber US–Medien bekannt. Ein deutsches Startdatum der neuen Folgen steht noch nicht fest. Gewöhnlich folgt die deutsche Premiere bei ProSieben ein halbes Jahr nach dem Auftakt in den USA.