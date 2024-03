Griechische Sonne: Darum ist Korfu eine Reise wert

Einmalige Szenerie

Ein Ort auf Korfu verbindet Wandern, Geschichte und Kultur wie kaum ein zweiter auf der Insel: An der Nordwestspitze Korfus erhebt sich die Festungsruine Angelokastro («Engelsburg»), die von der strategischen Bedeutung und der reichen Geschichte der Insel zeugt. Die Festung in einer derart unmöglich erscheinenden Lage errichtet, dass ihr Name nicht von ungefähr kommt. Gesichert ist sie mindestens tausend Jahre alt, vermutlich stand an gleicher Stelle aber schon lange vorher eine byzantinische Festung.