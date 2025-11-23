«Grill den Henssler»: Alle Fakten zum neuen Europa-Spin-off

Nachdem im Herbst 2024 «Deutschland grillt den Henssler» an den Start ging, gibt es jetzt ein neues Spin–off zur Kochshow «Grill den Henssler». Dieses Mal treten Promis nicht für Bundesländer an, sondern es wird international.
Kulinarisches Duell der Nationen
In der VOX–Sendung «Europa grillt den Henssler» stellt sich Steffen Henssler (53) ab dem 23. November (20:15 Uhr, vorab auch bei RTL+) einer neuen Herausforderung.
In vier Folgen treten 16 europäische Länder gegen den Starkoch an. Jedes Land wird von einem Team vertreten, bestehend aus einer prominenten Patin oder einem prominenten Paten und einer traditionellen Köchin oder einem traditionellen Koch mit direktem Bezug zur jeweiligen Nation.
Für besondere Spannung sorgt der sogenannte Coach–Gang: Hier tritt ein prominenter Profikoch mit einem landestypischen Gericht an – eine echte Bewährungsprobe für Henssler. Eine Premiere gibt es dabei für Johann Lafer (68), der bislang noch nie gegen Steffen Henssler angetreten ist. Der österreichische Spitzenkoch vertritt seine Heimat erstmals im direkten Duell.
Jury und Moderation
Die Jury von «Europa grillt den Henssler» ist prominent besetzt: Zwei–Sterne–Koch Alexander Herrmann (54) und Jana Ina Zarrella (48) bewerten die Kochkünste gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren. Für Herrmann ist es das Debüt am VOX–Jurypult. Mitte September verabschiedete sich Juror Reiner Calmund (77) von der VOX–Bühne, Mitte Oktober stand dann der Abschied von Christian Rach (68) an.
Die Gastjuroren von «Europa grillt den Henssler» wechseln wöchentlich, mit dabei sind Ali Güngörmüş (23.11.), Léa Linster (30.11.), Ralf Zacherl (7.12.) und Joachim Llambi (14.12.). Durch die internationale Koch–Sendung führt wie gewohnt Laura Wontorra (36), die seit 2020 die Moderatorin von «Grill den Henssler» ist.
Die Promis am Herd
Mousse T. und Koral Elci vertreten in Folge eins die Türkei, Ross Antony kocht gemeinsam mit seiner Mutter Vivien Catterall für das Vereinigte Königreich, Dolly Buster tritt mit Josef Micek für Tschechien an und Frédéric Morel vertritt als Coach–Gang–Kandidat Frankreich.
In der zweiten Episode folgen Isabel Edvardsson und Henrik Möller für Schweden, Charlotte Würdig und Hege Marie Köster für Norwegen, Max Stiegl für Slowenien (Coach–Gang) sowie Filip Pavlovic mit seiner Mutter Snjezana Pavlovic für Kroatien.
Episode drei bringt weitere europäische Konkurrenz: Harry Wijnvoord und Jasper Meijer treten für die Niederlande an, Jasna Fritzi Bauer und Urs Auchter für die Schweiz, Graciela Cucchiara kocht für Italien (Coach–Gang) und Panagiota Petridou gemeinsam mit Panagiotis Panagiotidis für Griechenland.
Zum grossen Finale in Folge vier wartet noch einmal ein bunter Mix aus europäischen Aromen: Nova Meierhenrich und Brian Bojsen vertreten Dänemark, Elena Miras und ihr Vater José Miras Spanien, Johann Lafer tritt für Österreich (Coach–Gang) an und Rúrik Gíslason mit Shevardnadze Lárusson für Island.