«Grill den Henssler»: Diese Gäste kochen ab Februar bei VOX

Daneben treten etwa Model Eva Padberg (44) und die bekannten Schauspieler Armin Rohde (69) und Axel Stein (42) im Lauf der sechs neuen Folgen vor die Kamera und in die Studio–Küche. Folge fünf bietet ein Pärchen–Special, in dem Steffen Henssler Unterstützung von Gastronom Detlef Steves (55) erhält. Gemeinsam treten sie als Team gegen unter anderem Cheyenne Ochsenknecht (24) und Nino Sifkovits an.