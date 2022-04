«Grill den Henssler»: Dschungelkönig Filip Pavlović kann nicht kochen

Dschungelcamp-Fans können sich am Sonntag (10. April, 20:15 Uhr) auf die VOX-Show «Grill den Henssler» freuen. Im Dschungel-Special tritt TV-Koch Steffen Henssler (49) gegen Teilnehmer aus der diesjährigen Ausgabe der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» an. Unter anderem gibt sich dort auch der Dschungelkönig Filip Pavlović (28) die Ehre. Doch der hat am Herd eher wenig Erfahrung, wie er in einem Interview mit RTL zugibt.