«Grill den Henssler»-Special: Gloria von Thurn und Taxis tritt an

Gloria von Thurn und Taxis und Uwe Ochsenknecht sind mit dabei

In der ersten Ausgabe werden die Choreographin Nikeata Thompson, der Comedian Chris Tall und der Schauspieler Oliver Mommsen die Grillzange schwingen. In Sendung zwei am 7. August gehen der Komiker Paul Panzer, Moderatorin Evelyn Weigert und Schauspieler Uwe Ochsenknecht an den Start.