Grimassen während Thronjubiläum: Prinz Louis hatte «Zuckerschock»

Mike Tindall brachte seine Töchter mit

Der kleine Royal fiel sowohl bei der «Trooping the Colour»-Parade am Donnerstag als auch beim Festzug am Sonntag mit wilden Grimassen auf. Tindall, der bei dem Festzug hinter dem unruhigen Prinz Louis sass und seine beiden Töchter Mia (8) und Lena (3) bei sich hatte, erzählte nun: «Louis wollte einfach Spass haben. Und meine beiden sind immer schelmisch. Da versucht man alles unter Kontrolle zu halten. Es waren viele Süssigkeiten im Spiel, also gab es einen echten Zuckerschock.» Weiter erklärte der dreifache Vater über die kleinen Gäste: «Es ist hart für sie. Sie sind alle jung. Es ist eine lange Zeit. Wie alle Eltern wissen, tut man einfach, was getan werden muss.»