Grimes und Elon Musk: Ihre Tochter heisst nicht mehr Exa Dark Sideræl

Das soll Y bedeuten

Hinter dem Namen würden «Neugierde, die ewige Frage und so etwas» stehen, wie Grimes erklärt. Die Reaktionen im Netz fallen jedoch gemischt aus. «Y ist ein schöner Name. Ich mag diesen einzelnen Buchstaben», kommentierte ein User. «Sie ist so liebenswürdig. Sie verdient mehr als nur ein Fragezeichen», befand eine andere Nutzerin.