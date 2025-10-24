Grimes zeigt ihr ungewöhnliches Gesichtstattoo

Keine Angst vor Experimenten

Die dreifache Mutter – ihre Kinder stammen aus der Beziehung mit Tesla–Chef Elon Musk (54) – ist bekannt für ihre Experimentierfreude. In der Vergangenheit sorgte sie bereits mit ungewöhnlichen Aktionen für Schlagzeilen, etwa als sie sich nach eigenen Angaben einer experimentellen Augenoperation unterzog, um ihre saisonale Depression zu bekämpfen. Dabei wurde die oberste Schicht ihres Augapfels entfernt und durch ein orangefarbenes Polymer ersetzt, um blaues Licht zu blockieren.