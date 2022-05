Grimme-Preis 2022: Kurt Krömer für Depressions-Outing ausgezeichnet

Zwei Preise für Bjarne Mädel

Im Bereich Fiktion darf sich Bjarne Mädel (54) gleich zweimal freuen: Er erhielt eine Auszeichnung für den Fernsehfilm «Geliefert», in dem er einen alleinerziehenden Paketboten spielt. Zudem wird sein Regiedebüt «Sörensen hat Angst» ausgezeichnet, in dem es um einen Polizeikommissar mit einer Angststörung geht. Weitere Preisträger der Kategorie sind «Die Ibiza-Affäre» über den österreichischen Polit-Skandal um FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache (52) sowie die Mini-Serie «Tina mobil» über eine dreifache Mutter aus Pankow, «die partout nicht aufgeben will». Ausserdem wird der Polizeiruf «Sabine» geehrt, in dem sich eine alleinerziehende Mutter mit Geldsorgen auf einen Rachefeldzug begibt.