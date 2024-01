Grimme-Preis 2024: Das sind die Nominierungen

Am 26. April wird zum 60. Mal der renommierte Grimme–Preis verliehen. Jetzt haben die Verantwortlichen die diesjährigen Nominierungen bekannt gegeben. In vier Kategorien sind aus mehr als 750 Einreichungen 64 Produktionen ausgewählt worden. Wie schon in den vergangenen Jahren dominieren auch in diesem Jahr Inhalte der öffentlich–rechtlichen Sender: Allein mehr als die Hälfte der Nominierungen gehen an Produktionen der ARD. Aber auch das Privatfernsehen sowie Pay–TV– und Streaminganbieter können sich über zwölf Nominierungen freuen.