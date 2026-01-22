Grimme-Preis 2026: Das sind die nominierten Produktionen

Die Nominierungen für die diesjährige Verleihung der Grimme–Preise sind verkündet worden. Insgesamt 71 Produktionen beziehungsweise Einzelleistungen dürfen sich Hoffnungen machen. Traditionell führen die Öffentlich–Rechtlichen die Liste an, so auch in diesem Jahr: Alleine das ZDF heimste 27 Nominierungen ein, die sich über alle vier Wettbewerbskategorien «Fiktion», «Information & Kultur», «Unterhaltung» und «Kinder & Jugend» erstrecken.
Haftbefehl mit guten Chancen
Unter «Fiktion» gehen fürs ZDF unter anderem «KRANK Berlin» (ZDFneo/Apple+), die Comedy– Serien «Chabos» und «Tschappel» (jeweils ZDFneo) sowie «Die Affäre Cum–Ex» ins Rennen. Konkurrenz gibt es etwa vom «Tatort: Dunkelheit» (ARD Degeto/hr), der Disney+–Serie «Call My Agent Berlin» und Annette Friers Format «Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage» (Joyn/Sat.1)
In der Sparte «Information & Kultur» darf sich ein ehemaliger Gangsterrapper gute Chancen ausrechnen. Denn in der Spezial–Rubrik findet sich die Doku «Babo: Die Haftbefehl–Story». Zur Begründung heisst es, die Netflix–Produktion habe einen «breiten gesellschaftlichen Debattenraum im Nachgang der Veröffentlichung zu den Themen Drogenmissbrauch, kritische Aspekte der Musikindustrie und Auswirkungen von dysfunktionalen Familienstrukturen auf die Kinder» eröffnet.
Quizzen sich Joko & Klaas zum Grimme–Preis?
Das dynamische Chaos–Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer–Umlauf ist derweil bei «Unterhaltung» vertreten. Ihre ProSieben–Show «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» ist ebenso nominiert wie unter anderem «Sträters Problemzonen» (WDR), «Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz» (VOX) und «extra 3 Takeover» (NDR).
Für «Kinder & Jugend» gehen viele alte Bekannte ins Rennen. Darunter «Die Sendung mit der Maus» (WDR) und «Löwenzahn: Jung und Alt» (ZDF).
Zu einem noch nicht genauer festgelegten Termin im März werden die Gewinner der 62. Ausgabe des Grimme–Preises verkündet. Die eigentliche Veranstaltung findet jedoch erst am 24. April statt.