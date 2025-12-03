«Grinch»-Ehemann: Gwyneth Paltrow ist allein in Weihnachtsstimmung

Die Kinder sind auf ihrer Seite

«Er freut sich, wenn alles wieder vorbei ist», beschreibt Paltrow den Gemütszustand ihres Ehemannes während der Weihnachtszeit. Aber zum Glück gibt es da noch die Kinder im Haus. «Die Kinder lieben Weihnachten auch und sind auf meiner Seite», verrät Paltrow. Damit meint sie sowohl ihre eigenen Kinder aus ihrer Ehe mit Coldplay–Star Chris Martin (48) als auch die beiden Kinder aus Falchuks vorheriger Beziehung.