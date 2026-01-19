Grippewelle schlägt zu: Heino sagt zwei Konzerte ab

Seinen geplanten Auftritt in Cloppenburg musste Heino (87) am Sonntag kurzfristig absagen – und auch am heutigen Montag (19. Januar) zieht der Sänger die Notbremse. Das Konzert in Soest fällt aus. Dies teilte Heinos Management auf seiner offiziellen Instagram–Seite mit.
«Aufgrund der Grippewelle, die leider auch unseren Heino erreicht hat, fand das Konzert heute in Cloppenburg kurzfristig nicht statt, obwohl Heino schon in der Stadthalle war», heisst es in der Nachricht. Und: «Dies betrifft leider auch das morgige Konzert am 19. Januar in Soest».
Beide Konzerte werden nachgeholt
Beide Auftritte werden nachgeholt, versichert das Management. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Ausweichtermine sollen «in Kürze» verkündet werden.
Heino sei «bestens versorgt» und befinde sich auf dem «Weg der Besserung», beruhigt die Stellungnahme die Fans des 87–Jährigen. Die zeigen bei Instagram Verständnis für die kurzfristige Absage. Sie wünschen dem Sänger gute Besserung.
So soll Heinos «Made in Germany»–Tour weitergehen
Heinos «Made in Germany»–Tour soll bereits am Mittwoch weitergehen. Für den 21. Januar ist ein Auftritt in der Stadthalle Hofgeismar vorgesehen. Nach einer kleinen Pause steht am 29. Januar ein Konzert in Euskirchen auf dem Plan. Am 30. Januar geht es dann nach Neuenhagen bei Berlin.
Die «Made in Germany»–Tournee, auf der Heino seine grössten Hits aus sieben Jahrzehnten singt, hatte bereits 2025 begonnen. Termine sind bis in den November dieses Jahres geplant.