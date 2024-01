«Griselda» auf Netflix: Sofía Vergara auf den Spuren von Pablo Escobar

Lohnt sich «Griselda» auf Netflix?

Besonders Fans vergangener Narco–Produktionen wie etwa der Serien «Narcos» oder «Queen of the South» werden an der neuen, kurzweiligen Netflix–Serie Gefallen finden. In nur sechs stellenweise atemlos getakteten Episoden wird mit viel Zeitkolorit die Geschichte vom Aufstieg und unausweichlichen Fall Blancos auf fesselnde Art erzählt, wobei die bekannten Zutaten des Genres wie kaltblütige Auftragsmorde oder rauschende Partys in den luxuriösen Villen und Anwesen der Gangster voll zum Tragen kommen.