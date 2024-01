«Griselda»: Sofia Vergara wegen neuer Netflix-Miniserie verklagt

Einer der Söhne Blancos behaupte, dass er schon seit vielen Jahren Interviews mit mehreren Leuten geführt habe, die demnach versuchen wollten, seine Lebensgeschichte und die seiner Mutter in einem Buch und in einer Serie zu erzählen. Es habe angeblich Gespräche mit Netflix gegeben und der Streamingdienst habe sich interessiert gezeigt, die Verantwortlichen wollten aber keine seiner Details nutzen. Nun habe er jedoch erfahren, dass die neue Miniserie auf vielen seiner Anekdoten beruhen soll – und er habe kein Geld dafür bekommen. Netflix habe die Familiengeschichte abgekupfert und daher klagten er und seine Geschwister. Ausserdem verletze es angeblich die Rechte der Kinder Blancos, wenn sie ohne Erlaubnis als Charaktere in der Miniserie abgebildet werden würden.